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Председатель СБ ООН: встреча лидеров КНР и КНДР способствует деэскалации напряженности

Международная панорама
28 марта, 17:45 UTC+3 ООН ООН 28, марта. /ТАСС

Марк Рютте считает, что "следует позитивно оценивать эту встречу"

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ООН, 28 марта. /ТАСС/. Состоявшаяся в Пекине встреча председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына может содействовать деэскалации напряженности на Корейском полуострове. Такое мнение высказал в среду в беседе с журналистами премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, председательствующий во вторник на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном миротворческим операциям.

"Мы видели информацию об этой встрече, - отметил он. - Мы все надеемся на то, что это будет способствовать - шаг за шагом - процессу деэскалации напряженности на Корейском полуострове".

По его словам, "следует позитивно оценивать эту встречу". "Мы надеемся, что она будет полезна для снижения напряженности", - добавил он.

Ким Чен Ын посещал Китай с 25 по 28 марта. В ходе поездки состоялись переговоры лидера КНДР с председателем КНР. Поездка стала для Ким Чен Ына первым зарубежным визитом после того, как он фактически возглавил страну после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году.

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Персоны
Ким Чен Ир Ким Чен Ын Си Цзиньпин
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