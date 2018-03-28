Председатель СБ ООН: встреча лидеров КНР и КНДР способствует деэскалации напряженности

ООН, 28 марта. /ТАСС/. Состоявшаяся в Пекине встреча председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына может содействовать деэскалации напряженности на Корейском полуострове. Такое мнение высказал в среду в беседе с журналистами премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, председательствующий во вторник на заседании Совета Безопасности ООН, посвященном миротворческим операциям.

"Мы видели информацию об этой встрече, - отметил он. - Мы все надеемся на то, что это будет способствовать - шаг за шагом - процессу деэскалации напряженности на Корейском полуострове".

По его словам, "следует позитивно оценивать эту встречу". "Мы надеемся, что она будет полезна для снижения напряженности", - добавил он.

Ким Чен Ын посещал Китай с 25 по 28 марта. В ходе поездки состоялись переговоры лидера КНДР с председателем КНР. Поездка стала для Ким Чен Ына первым зарубежным визитом после того, как он фактически возглавил страну после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году.