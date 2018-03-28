Суд Киева разрешил заочное расследование против экс-заместителя главы МВД по "майдану"

КИЕВ, 28 марта. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры Украины (ГПУ) о проведении заочного расследования в отношении экс-заместителя главы МВД Украины Виктора Ратушняка по делу о событиях на "майдане" в 2014 году. Соответствующее решение опубликовано в среду на сайте прокуратуры.

"Удовлетворено ходатайство следователей Департамента специальных расследований ГПУ о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования [в отношении] бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Ратушняка", - сообщает пресс-служба ведомства.

Ратушняка подозревают в превышении служебных полномочий во время событий в центре Киева зимой 2014 года, когда в ходе протестов погибли около 100 человек. Сторона обвинения также считает его причастным к организации умышленных убийств на "майдане".

Подобные действия инкриминируются и бывшему президенту Украины Виктору Януковичу, экс-главе МВД Виталию Захарченко, экс-главе Службы безопасности Украины Александру Якименко, его первому заместителю Владимиру Тоцкому и бывшему начальнику милиции общественной безопасности ГУ МВД в Киеве Петру Федчуку. В отношении Януковича, Якименко и Тоцкого Генпрокуратура также ведет заочное расследование.

Во время трехмесячного противостояния в Киеве зимой 2013-2014 годов, получившего название "евромайдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий в центре города, возвели палаточный городок и создали вооруженные "отряды самообороны", вступившие в открытый конфликт с силами правопорядка. Кульминационной точкой стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами столкновений стали более 100 человек, сотни получили ранения.