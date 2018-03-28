В МИД Украины считают необходимым разорвать Договор о дружбе с РФ

КИЕВ, 28 марта. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что действие Договора о дружбе между Украиной и Россией необходимо прекратить.

"Мы должны определится с позицией до октября этого года. Моя мысль состоит в том, что нельзя продолжать этот договор", - заявила она в среду в эфире радио "НВ". Зеркаль утверждает, что "Россия брутально уже его [договор] нарушила, особенно в том, что касается проведения выборов российского президента в оккупированном Крыму".

Пресс-секретарь МИД Украины Марьяна Беца заявляла ранее, что ее ведомство подготовило несколько вариантов приостановки действия Договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с РФ. Среди них - полная либо частичная денонсация договора. Окончательное решение будет за президентом страны, добавила она.

Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и Украиной был подписан в мае 1997 года. Согласно договору обе страны гарантируют гражданам другой страны права и свободы на тех же основаниях и в таком же объеме, что и своим собственным гражданам, кроме случаев, установленных национальным законодательством государств или их международными договорами.