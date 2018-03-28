Сербия не будет высылать российских дипломатов

БЕЛГРАД, 28 марта. /ТАСС/. Сербия не собирается присоединяться к другим странам региона и высылать российских дипломатов. Об этом заявил в среду сербский лидер Александар Вучич в ходе телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Президент Вучич сообщил президенту Путину, что Сербия не будет участвовать в проведении каких бы то ни было мер против Российской Федерации и не будет высылать российских дипломатов из своей страны, вопреки тому, что почти все страны региона, в котором находится Сербия, сделали это", - приводит слова Вучича его пресс-служба.