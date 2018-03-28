Эквадор лишил Ассанжа связи с внешним миром

ТАСС, 28 марта. Власти Эквадора лишили основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, скрывающегося от ареста в посольстве страны в Лондоне, связи с внешним миром. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на странице министерства телекоммуникаций Эквадора в Twitter.

"Правительство Эквадора приостановило действие систем, позволяющих Джулиану Ассанжу связываться с внешним миром из посольства", - говорится в сообщении.

"Такая мера была принята в связи с невыполнением со стороны Ассанжа письменного обещания, данного в конце 2017 года, <...> согласно которому он обязался не распространять сообщения, которые представляли бы собой вмешательство в дела других стран", - отметили в ведомстве.

Кроме того, власти Эквадора заявили, что оставляют за собой право "принять другие меры в связи с невыполнением Ассанжем своих обязательств". О каких именно шагах может идти речь, в заявлении не уточняется.

Некоторые СМИ также сообщили, что отныне Ассанжу запрещено принимать посетителей. Однако в сообщении эквадорского министерства об этом ничего не говорится.

Полемика о червяках и змеях

В заявлении ведомства также не поясняется, какие именно заявления Ассанжа стали причиной для лишения его доступа к интернету и другим средствам связи. Между тем последняя запись, которую основатель WikiLeaks сделал во вторник в Twitter, содержала полемику с заместителем министра иностранных дел Великобритании Аланом Данканом, который сравнил Ассанжа с червяком. "Очень жаль, что Джулиан Ассанж остается в эквадорском посольстве", - заявил Данкан, выступая в британском парламенте. "Это только вопрос времени, когда этот несчастный маленький червячок выйдет из посольства и сдастся британской юстиции", - добавил он.

Ассанж в завуалированной форме ответил Алану Данкану, сравнив его со змеей. "Будучи политическим узником, который провел восемь лет в заключении без предъявления обвинений, в нарушение двух решений ООН, я думаю, что я должен быть "несчастным", - написал Ассанж на своей странице в Twitter. - Опять же нет ничего плохого, в том, чтобы быть "маленьким", хотя я довольно высокий. И лучше быть "червяком", здоровым существом, обогащающим почву, чем змеей".

Взаимоотношения Ассанжа и властей Эквадора

В 2012 году создатель WikiLeaks попросил убежище в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест в связи с обвинениями в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Выдвинутые обвинения он отвергал и называл их политически мотивированными. Главным опасением Ассанжа было то, что Швеция депортирует его в США, где австралийцу грозит до 35 лет тюремного заключения, либо смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента.

Ранее президент Эквадора Ленин Морено высказывал мнение, что основатель WikiLeaks не должен делать политических заявлений, находясь в посольстве южноамериканской страны в Лондоне. Глава государства неоднократно обращался к Ассанжу с просьбой "не вмешиваться ни в эквадорскую политику, ни в политику дружественных стран". Он утверждал, что создатель WikiLeaks согласился с этим требованием.

Морено, вступивший в должность 24 мая 2017 года, также называл основателя организации WikiLeaks "хакером". Это заявление вызвало негодование Ассанжа, который отметил, что так его не называют "даже США".