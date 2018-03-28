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Мэй приветствовала в разговоре с Трампом решение Вашингтона выслать российских дипломатов

Международная панорама
28 марта, 19:53 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 28, марта. /ТАСС

Премьер-министр Великобритании назвала "очень решительным" ответ Вашингтона на дело Скрипаля

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ЛОНДОН, 28 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приветствовала в состоявшемся в среду разговоре с главой Белого дома Дональдом Трампом решение властей США выслать российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном по делу об отравлении в  Солсбери осужденного за шпионаж в пользу Великобритании экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом в среду сообщил представитель главы британского правительства, слова которого приводятся в направленном в ТАСС коммюнике канцелярии на Даунинг-стрит, 10.

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"Премьер-министр сегодня переговорила с президентом Трампом и приветствовала решение США выслать 60 российских дипломатов в ответ на использование нервно-паралитического вещества в Солсбери", - сообщил сотрудник премьерской канцелярии.

По его словам, Мэй назвала "очень решительным" ответ Вашингтона на дело Скрипаля и приветствовала "широкомасштабность международных действий в ответ на безрассудное и дерзкое поведение", в связи с которым уже "26 стран теперь прибегли к высылке" сотрудников российских дипломатических представительств.

4 марта Скрипаль и его дочь пострадали от взаимодействия с нервно-паралитическим веществом. Впоследствии Мэй выступила с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинила Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а, кроме того, США, Канада и Австралия также приняли решение о высылке российских дипломатов в знак солидарности с Лондоном по делу Скрипаля. МИД РФ пообещал, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

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