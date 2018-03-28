Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Белый дом: Трамп и Мэй обсудили противодействие "тайной деятельности России"

Международная панорама
28 марта, 20:46 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, марта. /ТАСС

Лидеры отметили важность ликвидации шпионских сетей РФ в Великобритании и Соединенных Штатах, говорится в сообщении Белого дома

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду в телефонном разговоре обсудили ликвидацию так называемой разведывательной сети России в обеих странах и противодействие тайной деятельности Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Оба лидера согласились с важностью ликвидации шпионских сетей России в Великобритании и Соединенных Штатах с тем, чтобы сократить российскую тайную деятельность и предотвратить будущие атаки с применением химического оружия на территории обеих стран". - говорится в сообщении.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. В свою очередь Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Литва, Молдавия и Чехия - по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Бельгия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония - по одному, при этом Украина решила выслать сразу 13 российских дипломатов, НАТО сократила состав миссии РФ при организации с 30 до 20 человек, а Болгария и Люксембург отзывают для консультаций своих послов в РФ. Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву. МИД РФ уже заявил, что недружественный шаг со стороны этих стран не останется без ответа.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Мэй, Тереза Трамп, Дональд
Страны
США Россия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рекомендация МЧС сократить пребывание на улице в среду вечером в Москве дана ошибочно
2
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
3
Южная Корея и "проклятие президентов"
4
Трамп заявил, что победит Байдена в драке, если тот исполнит свою угрозу избить его
5
Руки прочь от нашего суверенитета: первый в своем роде доклад Совета Федерации РФ
6
Источник: причиной пожара в ТЦ "Зимняя вишня", вероятнее всего, был поджог
7
Суд арестовал пять фигурантов дела о пожаре в ТЦ в Кемерове
Темы дня
Новости партнеров