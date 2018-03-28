Белый дом: Трамп и Мэй обсудили противодействие "тайной деятельности России"

ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду в телефонном разговоре обсудили ликвидацию так называемой разведывательной сети России в обеих странах и противодействие тайной деятельности Москвы. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Оба лидера согласились с важностью ликвидации шпионских сетей России в Великобритании и Соединенных Штатах с тем, чтобы сократить российскую тайную деятельность и предотвратить будущие атаки с применением химического оружия на территории обеих стран". - говорится в сообщении.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. В свою очередь Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Литва, Молдавия и Чехия - по три, Австралия, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Бельгия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония - по одному, при этом Украина решила выслать сразу 13 российских дипломатов, НАТО сократила состав миссии РФ при организации с 30 до 20 человек, а Болгария и Люксембург отзывают для консультаций своих послов в РФ. Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву. МИД РФ уже заявил, что недружественный шаг со стороны этих стран не останется без ответа.