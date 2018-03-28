Порошенко утвердил Годовую национальную программу Украина - НАТО

КИЕВ, 28 марта. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко в среду подписал указ, которым утвердил выполнение Годовой национальной программы под эгидой Комиссии Украина - НАТО. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Утвердить Годовую национальную программу под эгидой Комиссии Украина - НАТО на 2018 год", - говорится в сообщении. В тексте документа указано, что в этом году особое внимание будет уделено "информированию общественности о евроатлантической интеграции Украины".

Программа представляет собой документ, который направляет и регулирует весь комплекс сотрудничества Киева с военно-политическим блоком. Она включает политические, экономические, оборонные (военные), ресурсные и правовые аспекты, а также вопросы, связанные безопасностью. "Главным приоритетом в процессе углубления сотрудничества Украины с НАТО с целью обретения членства в этой организации является гармонизация законодательства Украины с законодательством государств - членов НАТО в сфере безопасности и обороны", - говорится в программе.

Как сообщали ранее в правительстве Украины, в рамках этой программы страна в 2018 году проведет 444 мероприятия.

В марте Порошенко распорядился начать подготовку проекта конституционных поправок, которые закрепят евроатлантические стремления страны.