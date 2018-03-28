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В Белом доме утверждают, что помилование Флинна и Манафорта не рассматривается

Международная панорама
28 марта, 22:28 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 28, марта. /ТАСС

Ранее газета The New York Times сообщила, что адвокат президента США в 2017 году на встрече с представителями Флинна и Манафорта говорил о возможности помилования их обоих

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ВАШИНГТОН, 28 марта. /ТАСС/. Белый дом не рассматривает возможность помилования экс-помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майкла Флинна и бывшего руководителя его предвыборного штаба Пола Манафорта. Об этом в среду на регулярном брифинге для журналистов заявила пресс-секретарь американского лидера Сара Сандерс.

"Как я и сказала, в заявлении по данному вопросу адвоката президента в Белом доме [Тая Кобба] сказано, что это не обсуждается и не рассматривается", - заверила Сандерс.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на свои источники сообщила о том, что адвокат Трампа Джон Доуд в прошлом году на встрече с представителями Флинна и Манафорта говорил о возможности помилования их обоих главой государства. Сандерс на брифинге также утверждала, что ей неизвестно, поднимал ли сам Трамп эту тему со своими юристами.

Обвинения против Флинна и Манафорта выдвинуты специальным прокурором Робертом Мюллером, который расследует утверждения о так называемом российском вмешательстве в выборы 2016 года, а также о некоем сговоре между российскими властями и штабом Трампа. Причем Флинн обвиняется в даче ложных показаний о содержании его разговора с экс-послом РФ в США Сергеем Кисляком в конце декабря 2016 года, а Манафорт - в сговоре с целью отмывания более $30 млн, даче ложных показаний, несоблюдении законов о раскрытии информации о лоббировании интересов иностранных государств и работы в качестве незарегистрированного иностранного агента.

Сандерс на брифинге вновь заявила, что никакого сговора между Трампом и Россией не было. Москва ранее также неоднократно отвергала подобные предположения.

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