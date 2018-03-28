Глава МПС поблагодарила Россию за позитивный вклад в развитие парламентаризма

ЖЕНЕВА, 28 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Председатель Межпарламентского союза (МПС) Габриэла Куэвас Баррон поблагодарила Россию за позитивный импульс, который придала развитию парламентаризма 137-я ассамблея этой организации, состоявшаяся в октябре прошлого года в Санкт-Петербурге. Дух этой встречи проявился в Женеве, в ходе 138-й ассамблеи, и это очень важно для последующих ассамблей, заявила глава МПС в среду в интервью ТАСС.

"Россия провела очень важную, инклюзивную и репрезентативную, полную энтузиазма, превосходную ассамблею, - отметила Куэвас Баррон. - Эта ассамблея установила новый рекорд по числу выступающих, прибывших делегаций, общему числу участников. Мы считаем, что она создала новый импульс, сформировала новый энтузиазм и новое понимание МПС в качестве необходимого игрока и более инклюзивной организации".

"Этот дух Санкт-Петербурга мы хотим сохранить в наших сердцах и иметь этот импульс и дух как сейчас в Женеве, так и на следующей ассамблее", - продолжила собеседница агентства. В женевской сессии МПС, проходившей с 24 по 28 марта, приняло участие больше спикеров парламентов, чем ранее приезжало на сессии в Женеву, - 69, сказала Куэвас Баррон. "Полагаю, что это и есть влияние этого импульса. Мы всегда будем благодарны России", - резюмировала председатель МПС.

Многие участники 138-й ассамблеи в позитивном ключе говорили о "духе Санкт-Петербурга" в парламентском движении. "Все очень высоко оценивали прошлую сессию, - подтвердил в беседе с корреспондентом ТАСС заместитель председателя Госдумы Петр Толстой. - Выражение "дух Санкт-Петербурга" даже закреплено в одной из резолюций этой ассамблеи. Речь идет о том, что нужно идти на прямой диалог и организовывать сотрудничество всех парламентов во имя стабильного, мирного, бесконфликтного развития".

Итоги 138-й ассамблеи вице-спикер Госдумы расценил как "весьма позитивные". По его словам, российская делегация "работает со всеми делегациями со всех континентов и удается принимать сбалансированные, взвешенные решения". В частности, "впервые с шестикратным преимуществом в комитете по поддержанию мира и демократии была принята голосованием поправка, предложенная Российской Федерацией, к резолюции об устойчивом развитии, касающаяся необходимости межрелигиозного и межэтнического диалога в процессе разрешения конфликтов", - отметил Толстой.

Нынешняя ассамблея, собравшая около 750 парламентариев, приняла также декларацию с осуждением дискриминации и злоупотреблений в отношении беженцев и мигрантов. Тема защиты прав беженцев и мигрантов была на форуме одной из основных.