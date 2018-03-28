Минюст США начал проверку законности слежки ФБР за помощником Трампа

ТАСС, 28 марта. Министерство юстиции США начало внутреннее расследование предполагаемых злоупотреблений ФБР, которое вело слежку за представителем предвыборной кампании Дональда Трампа в 2016 году. Об этом говорится в заявлении генерального инспектора министерства юстиции Майкла Хоровитца, опубликованном в среду на сайте ведомства.

"Генеральный инспектор министерства юстиции Майкл Хоровитц объявил сегодня, что в ответ на запрос генерального прокурора и членов Конгресса управление генерального инспектора начнет проверку, в ходе которой будет изучаться соблюдение министерством юстиции (МЮ) и Федеральным бюро расследований (ФБР) норм закона, внутренних правил и процедур МЮ и ФБР, в связи с обращением в суд США по делам о надзоре за иностранными разведками в связи с одним американским лицом", - говорится в заявлении. В ходе расследования также будет изучаться информация, полученная ФБР от своего конфиденциального источника, который в заявлении не назван.

Утверждения о том, что ФБР допустило злоупотребления, установив слежку за представителями предвыборного штаба Трампа, содержатся в обнародованной в феврале памятной записке, составленной законодателями-республиканцами. Этот документ был опубликован по решению президента-республиканца Трампа вопреки возражениям демократов. Они утверждали, что огласка может нанести ущерб расследованию якобы имевшего место вмешательства России в предвыборную кампанию в США, которое проводит спецпрокурор Роберт Мюллер.

В служебной записке республиканцев, в частности, говорится, что ФБР получило разрешение на слежку за одним из помощников Трампа в период предвыборной кампании Картером Пейджем на основании бездоказательного "досье", составленного бывшим агентом британских спецслужб Кристофером Стилом. Вероятно, именно Катер Пейдж является лицом, ставшим объектом слежки со стороны ФБР, которое упоминается в заявлении генерального инспектора министерства юстиции. Не исключено также, что под конфиденциальным источником ФБР, упоминаемым в заявлении Хоровитца, подразумевается Кристофер Стил.

В феврале в интервью телеканалу Fox News министр юстиции США Джефф Сешнс пообещал провести тщательное разбирательство по поводу того, на каких основаниях ФБР вело слежку за Картером Пейджем. Однако Сешнс не счел нужным назначать для этого отдельного спецпрокурора.