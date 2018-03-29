СМИ: курды атаковали турецкий военный патруль и штаб боевиков на севере Сирии

ТАСС, 29 марта. Курдские бойцы предприняли две вооруженных вылазки на севере Сирии против турецких войск и формирований так называемой Сирийской свободной армии (ССА). Об этом сообщил в среду агентству ANF представитель "Сил народной самообороны" (СНС) Бируск Хасеке. По его информации, атаке подвергся турецкий военный патруль на шоссе Джиндерес-Африн. В результате этой операции погибли двое солдат и шесть получили ранения. В секторе Раджо совершено нападение на штаб ССА, в ходе которого уничтожено семь наемников, включая одного полевого командира.

После захвата 18 марта турецкими войсками административного центра Африн (65 км от Алеппо) командование СНС вывело свои отряды в район Эш-Шехба. Вместе с курдскими бойцами город покинули десятки тысяч жителей.

Отряды сирийского народного ополчения, которые сражались на стороне курдов, отступили в город Телль-Рифаат, который осажден сейчас турецкими войсками и ССА. Этот населенный пункт имеет стратегическое значение для Турции, поскольку расположен на трассе, соединяющей приграничный город Килис с Алеппо. Он является также важным перевалочным пунктом на пути к Манбиджу. Считается, что туда из Африна отошла значительная часть бойцов СНС.

Президент Турции Тайип Эрдоган 19 марта заявил, что операция на севере Сирии будет продолжаться "до нейтрализации [террористического] коридора, который проходит через Манбидж, Айн-эль-Араб, Телль-Абъяд, Рас-эль-Айн и Камышлы". Операции "Оливковая ветвь" против отрядов СНС и партии "Демократический союз" началась 20 января. В Анкаре эти курдские организации считают террористическими.