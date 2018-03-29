Глава МИД Австрии: высылка дипломатов РФ из Вены чревата отсутствием диалога в ОБСЕ

ВЕНА, 29 марта. /ТАСС/. Ограничение дипломатического присутствия России в Австрии сделает диалог на площадке ОБСЕ совершенно невозможным. Об этом заявила в среду министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

"В Вене находится штаб-квартира ОБСЕ, и каждый четверг там собираются представители стран - участниц [этой организации]. Там ведется обсуждение вопросов между Востоком и Западом. Если ограничивать [российское] дипломатическое присутствие, тогда важнейший диалог на уровне государственных служащих, а именно дипломатов, там будет совершенно невозможен", - констатировала министр в эфире телеканала ORF-2.

Кнайсль напомнила, что Австрия при этом с самого начала выразила солидарность с Великобританией. "Я сделала это на встрече глав МИД ЕС, канцлер Себастьян Курц на прошлой неделе на саммите ЕС. Мы поддержали решение Европейского союза отозвать посла ЕС из России. Во всех этих вопросах мы стоим на стороне британского правительства и шокированы, что такой инцидент [отравление Сергея Скрипаля] мог случиться в Европе", - сказала министр.

Вена против высылки российских дипломатов

Австрия полностью исключает возможность принятия национальных мер в отношении России из-за так называемого дела Сергея Скрипаля и не передумает отказываться от высылки российских дипломатов, добавила Карин Кнайсль.

"Если все будет указывать на то, что данный случай [отравление Сергея Скрипаля] относится к России, или она отдавала распоряжение, тогда на основе конвенции о запрещении химического оружия может быть разработан механизм принятия многосторонних действий [в отношении России]. Двусторонние же действия с нашей стороны не стоят для нас на повестке дня, мы их [высылку дипломатов] исключаем", - сказала министр.

"Мы в понедельник заявили, что Австрия не собирается высылать российских дипломатов, потому что в критических ситуациях крайне необходимо сохранять каналы для диалога. Мы действуем по опыту прошлых лет и всегда крайне аккуратно подходили к вопросу высылки дипломатов", - добавила Кнайсль.

Урегулирование отношений Лондона и Москвы

По ее словам, Австрия готова выступить в роли посредника по урегулированию разногласий между Великобританией и Россией. "Мы открыты для всех, и если нас попросят о посреднических усилиях [между Россией и Великобританией], тогда мы с удовольствием готовы к этому, - сказала министр. - Посредник никогда не навязывает свои слуги, за посредническими услугами обращаются со стороны".

По ее словам, Австрия является "контактным лицом для всех участников". "Так, канцлер Себастьян Курц 30 июня отправится в Лондон и встретится с премьер-министром Терезой Мэй. Это одна из возможностей, как можно поддержать каналы для диалога на высоком уровне", - отметила Кнайсль.

Глава МИД также добавила, что Австрия "в 1995 году вступила в ЕС как государство с нейтральным статусом". "Для нас важно проводить такую дипломатию, которая позволяет оставаться в диалоге", - подчеркнула министр.