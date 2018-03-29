Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД Австрии: высылка дипломатов РФ из Вены чревата отсутствием диалога в ОБСЕ

Международная панорама
29 марта, 0:46 UTC+3 ВЕНА 29, марта. /ТАСС

При этом Карин Кнайсль напомнила, что Австрия с самого начала выразила солидарность с Великобританией в ситуации с расследованием отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль

© AP Photo/Valentina Petrova

ВЕНА, 29 марта. /ТАСС/. Ограничение дипломатического присутствия России в Австрии сделает диалог на площадке ОБСЕ совершенно невозможным. Об этом заявила в среду министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль.

Смотрите также

Кто высылает российских дипломатов из-за дела Скрипаля

"В Вене находится штаб-квартира ОБСЕ, и каждый четверг там собираются представители стран - участниц [этой организации]. Там ведется обсуждение вопросов между Востоком и Западом. Если ограничивать [российское] дипломатическое присутствие, тогда важнейший диалог на уровне государственных служащих, а именно дипломатов, там будет совершенно невозможен", - констатировала министр в эфире телеканала ORF-2.

Кнайсль напомнила, что Австрия при этом с самого начала выразила солидарность с Великобританией. "Я сделала это на встрече глав МИД ЕС, канцлер Себастьян Курц на прошлой неделе на саммите ЕС. Мы поддержали решение Европейского союза отозвать посла ЕС из России. Во всех этих вопросах мы стоим на стороне британского правительства и шокированы, что такой инцидент [отравление Сергея Скрипаля] мог случиться в Европе", - сказала министр.

Вена против высылки российских дипломатов

Австрия полностью исключает возможность принятия национальных мер в отношении России из-за так называемого дела Сергея Скрипаля и не передумает отказываться от высылки российских дипломатов, добавила Карин Кнайсль.

Смотрите также
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Солсбери

Мировая реакция на конфликт России и Великобритании вокруг дела Скрипаля

"Если все будет указывать на то, что данный случай [отравление Сергея Скрипаля] относится к России, или она отдавала распоряжение, тогда на основе конвенции о запрещении химического оружия может быть разработан механизм принятия многосторонних действий [в отношении России]. Двусторонние же действия с нашей стороны не стоят для нас на повестке дня, мы их [высылку дипломатов] исключаем", - сказала министр.

"Мы в понедельник заявили, что Австрия не собирается высылать российских дипломатов, потому что в критических ситуациях крайне необходимо сохранять каналы для диалога. Мы действуем по опыту прошлых лет и всегда крайне аккуратно подходили к вопросу высылки дипломатов", - добавила Кнайсль.

Урегулирование отношений Лондона и Москвы

По ее словам, Австрия готова выступить в роли посредника по урегулированию разногласий между Великобританией и Россией. "Мы открыты для всех, и если нас попросят о посреднических усилиях [между Россией и Великобританией], тогда мы с удовольствием готовы к этому, - сказала министр. - Посредник никогда не навязывает свои слуги, за посредническими услугами обращаются со стороны".

Смотрите также
Сергей Скрипаль

Что известно о Сергее Скрипале

По ее словам, Австрия является "контактным лицом для всех участников". "Так, канцлер Себастьян Курц 30 июня отправится в Лондон и встретится с премьер-министром Терезой Мэй. Это одна из возможностей, как можно поддержать каналы для диалога на высоком уровне", - отметила Кнайсль.

Глава МИД также добавила, что Австрия "в 1995 году вступила в ЕС как государство с нейтральным статусом". "Для нас важно проводить такую дипломатию, которая позволяет оставаться в диалоге", - подчеркнула министр.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Дело Сергея Скрипаля Санкции в отношении России Высылка российских дипломатов
Персоны
Мэй, Тереза Курц, Себастьян Скрипаль, Сергей Викторович
Страны
Россия Австрия Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция: Скрипали впервые подверглись действию нервно-паралитического вещества у себя дома
2
Блогер Илья Варламов сообщил о своем задержании в Москве
3
Рекомендация МЧС сократить пребывание на улице в среду вечером в Москве дана ошибочно
4
Суд арестовал пять фигурантов дела о пожаре в ТЦ в Кемерове
5
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
6
"Олег Анофриев оставил после себя уникальную память"
7
Захарова назвала нарушением обязательств невыдачу американских виз спортсменам РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама