Джонсон сравнил действия РФ в деле Скрипалей с "Преступлением и наказанием"

ЛОНДОН, 29 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил Россию, которую Лондон считает причастной к инциденту с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, с главным героем романа Достоевского "Преступление и наказание" Родионом Раскольниковым. Это сравнение он сделал в среду вечером на традиционном банкете, который устроил для глав дипломатических представительств зарубежных стран лорд-мэр делового лондонского района Сити. Текст его речи был распространен МИД Великобритании.

Лейтмотивом выступления Джонсона явилось утверждение, что Россия недооценила международную реакцию на события в Солсбери. "Это как начало "Преступления и наказания" в том смысле, что мы все знаем, кто - преступник, и единственный вопрос состоит в том, признается ли он сам или его поймают", - сказал Джонсон, повторив свои предыдущие заявления о причастности России.

Он отдельно поблагодарил страны, которые вслед за Великобританией заявили о высылке российских дипломатов и вновь повторил свой тезис о том, что действия Лондона не направлены против обычных граждан России, к которым Великобритания готова "протянуть руку дружбы".