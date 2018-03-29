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Джонсон сравнил действия РФ в деле Скрипалей с "Преступлением и наказанием"

Международная панорама
29 марта, 0:50 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 29, марта. /ТАСС

Лейтмотивом выступления главы британского МИД было утверждение, что Россия недооценила международную реакцию на события в Солсбери

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Глава МИД Великобритании Борис Джонсон

Глава МИД Великобритании Борис Джонсон

© AP Photo/Kirsty Wigglesworth

ЛОНДОН, 29 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон сравнил Россию, которую Лондон считает причастной к инциденту с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, с главным героем романа Достоевского "Преступление и наказание" Родионом Раскольниковым. Это сравнение он сделал в среду вечером на традиционном банкете, который устроил для глав дипломатических представительств зарубежных стран лорд-мэр делового лондонского района Сити. Текст его речи был распространен МИД Великобритании.

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Мировая реакция на конфликт России и Великобритании вокруг дела Скрипаля

Лейтмотивом выступления Джонсона явилось утверждение, что Россия недооценила международную реакцию на события в Солсбери. "Это как начало "Преступления и наказания" в том смысле, что мы все знаем, кто - преступник, и единственный вопрос состоит в том, признается ли он сам или его поймают", - сказал Джонсон, повторив свои предыдущие заявления о причастности России.

Он отдельно поблагодарил страны, которые вслед за Великобританией заявили о высылке российских дипломатов и вновь повторил свой тезис о том, что действия Лондона не направлены против обычных граждан России, к которым Великобритания готова "протянуть руку дружбы".

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Темы
Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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Джонсон, Борис Скрипаль, Сергей Викторович
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