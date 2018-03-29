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Мэй и Меркель договорились продолжать противостояние "возросшей российской агрессии"

Международная панорама
29 марта, 0:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Премьер Британии также поблагодарила канцлера ФРГ за "сильную поддержку и солидарность" в деле об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля

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Материал из 1 страницы
Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

Канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй

© AP Photo/Markus Schreiber

ТАСС, 29 марта. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер ФРГ Ангела Меркель в среду в ходе телефонного разговора договорились продолжать противостояние "возросшей российской агрессии". Об этом говорится в поступившем в ТАСС коммюнике пресс-службы британского премьера.

По данным премьерской канцелярии, переговоры начались с того, что Мэй поблагодарила Меркель за "сильную поддержку и солидарность" в деле об отравлении в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. "Канцлер и премьер-министр сошлись во мнении, что необходимо продолжать совместную работу для противостояния возросшей российской агрессии", - указано в тексте документа.

Согласно содержащейся в коммюнике информации, главы государств также обсудили временное освобождение от пошлин на сталь и алюминий, объявленное США на прошлой неделе в отношении Европейского союза. Кроме того, Мэй и Меркель отметили важность иранской ядерной сделки и договорились продолжать обсуждение поднятых в ходе беседы вопросов.

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Персоны
Мэй, Тереза Меркель, Ангела Скрипаль, Сергей Викторович
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Дело Сергея Скрипаля Ситуация с пошлинами на алюминий и сталь в США
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