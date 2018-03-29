Трамп выдвинул новым министром по делам ветеранов главврача Белого дома

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что отправляет в отставку министра по делам ветеранов Дэвида Шалкина и выдвигает на его место главного врача Белого дома Ронни Джексона. Об этом глава государства написал в среду в своем Twitter.

"Я рад объявить, что намерен выдвинуть глубокоуважаемого адмирала Ронни Джексона новым министром по делам ветеранов. [Заместитель министра обороны США по вопросам личного состава и боеготовности] Роберт Уилки из министерства обороны временно будет исполняющим обязанности министра. Я благодарен Дэвиду Шалкину за его службу стране и нашим прекрасным ветеранам", - написал он.

Позднее Белый дом распространил более обстоятельное заявление американского лидера, в котором он отметил, что Джексон "является опытным и высококвалифицированным человеком, и он своими глазами наблюдал то, какую невероятную жертву приносят наши [США] ветераны, а также понимает тот долг, в котором наша страна остается перед ними".

Целый ряд сотрудников администрации Трампа в последние недели были уволены или ушли со своих постов по собственному желанию. В прошлый четверг президент США сообщил об отставке своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера. Ранее в этом месяце Трамп объявил об увольнении госсекретаря Рекса Тиллерсона, его место после утверждения Сенатом Конгресса США должен будет занять директор Центрального разведывательного управления Майкл Помпео. Недавно Белый дом также покинули глава Национального экономического совета Гэри Кон и директор по коммуникациям Хоуп Хикс.