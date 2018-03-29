Суд в США дал ход иску о нарушении Трампом конституции

НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /ТАСС/. Власти штата Мэриленд и столичного округа Колумбия вправе привлечь президента США Дональда Трампа к судебной ответственности за нарушение положений американской конституции, запрещающих первым лицам в стране принимать подарки и выплаты от представителей иностранных государств. Данное постановление принял в среду окружной судья Мэриленда Питер Месситт, сообщила телекомпания CNN.

По ее данным, Месситт решил дать дальнейший ход исковому заявлению генеральных прокуроров Мэриленда и Колумбии, однако ограничил их претензии только бизнесом группы компаний Trump Organization в Вашингтоне, а конкретно финансами столичной гостиницы Trump International Hotel. Другие объекты недвижимости, включая поместье Mar-a-Lago в штате Флорида, где глава государства регулярно проводит выходные, исключены из иска.

Истцы настаивают, что прибыль от потенциальных сделок, которые бизнес-империя Трампа может заключить с компаниями, имеющими отношение к правительствам других стран, будет считаться вознаграждением президента, что нарушает законы США. Такими выплатами могут также считаться, к примеру, кредиты, выданные компаниям Трампа банками, контролируемыми другими государствами, или плата иностранных правительственных организаций за размещение своих делегаций в Trump International Hotel или за аренду недвижимости, принадлежащей строительной империи республиканца.

Между тем, адвокаты ответчика подчеркивают, что положения конституции, касающиеся запрета для государственных чиновников принимать подарки или вознаграждения от других государств, распространяются лишь на действия, совершаемые президентом лично. По словам юристов, данные ограничения не касаются деловых операций, которые осуществляют принадлежащие Трампу компании.