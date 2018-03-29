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Суд в США отказался отклонить иски к Эр-Рияду в связи с терактами 11 сентября

Международная панорама
29 марта, 2:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, марта. /ТАСС

При этом судья Джордж Дэниелс согласился отклонить иски, поданные к саудовской благотворительной организации, строительной компании и нескольким банкам

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НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /ТАСС/. Федеральный суд Южного округа штата Нью-Йорк отказался прекратить разбирательства, которые касаются обвинений в отношении властей Саудовской Аравии в поддержке боевиков, совершивших теракты 11 сентября 2001 года. Об этом свидетельствуют опубликованные в среду два постановления судьи Джорджа Дэниелса.

Ранее представители властей Эр-Рияда, нескольких саудовских банков, строительной компании и благотворительной организации обратились к суду с просьбой отклонить иски, которые были поданы к ним в связи с обвинениями в поддержке террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ). В ходатайстве говорилось, в частности, что ответчики находятся за пределами юрисдикции суда в Нью-Йорке. Иски к Эр-Рияду и саудовским организациям были поданы родственниками погибших при терактах, страховыми компаниями и др. фирмами в США.

Дэниелс постановил, что разбирательства в отношении властей королевства должны быть продолжены. Вместе с тем судья согласился отклонить иски, поданные к саудовской благотворительной организации, строительной компании и нескольким банкам. Дэниелс признал, что указанные структуры находятся за пределами юрисдикции суда.

В сентябре 2016 года Конгресс США, преодолев наложенное 44-м президентом США Бараком Обамой вето, поддержал законопроект, разрешающий семьям жертв терактов 11 сентября 2001 года подавать иски против Саудовской Аравии. Обама в письме, отправленном законодателям, тогда указал, что преодоление вето может иметь разрушительные последствия для Пентагона и дислоцированных за рубежом американских военнослужащих.

В США ранее неоднократно высказывались предположения, что власти королевства закрывали глаза на деятельность "Аль-Каиды" и даже могли иметь контакты с этой группировкой, а потому несут часть ответственности за теракты, произошедшие более 15 лет назад. Эр-Рияд отрицал свою причастность, а также заявлял, что распродаст свои активы в США на сотни миллиардов долларов, чтобы не допустить их ареста в случае решений судов по искам американских граждан.

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