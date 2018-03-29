СМИ: встреча на высшем уровне между Японией и КНДР может пройти в июне

ТОКИО, 29 марта. /ТАСС/. Встреча на высшем уровне между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться уже в июне этого года. Об этом в четверг сообщила японская газета Asahi.

Отмечается, что соответствующий вопрос обсуждался на одном из недавних заседаний Трудовой партии Кореи, председателем которой является Ким Чен Ын. В случае проведения, встреча на высшем уровне между Японией и КНДР станет первой с декабря 2011 года.

Также, по данным газеты, КНДР в настоящее время рассматривает возможность проведения отдельных встреч со всеми странами шестисторонних переговоров, включая Россию.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в среду заявил, что возможность встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына в настоящее время не обсуждается. "Пока никакого российско-северокорейского саммита на повестке дня нет, таких планов у президента России нет. Такой саммит в настоящий момент не обсуждается", - сказал он.

Ким Чен Ын посетил Китай с 25 по 28 марта. В ходе поездки состоялись переговоры лидера КНДР с председателем КНР. Как отметил Си Цзиньпин, этот визит крайне важен и свидетельствует о большом значении, которое Пхеньян уделяет развитию отношений с Пекином. Поездка в КНР стала для Ким Чен Ына первым зарубежным визитом после того, как он фактически возглавил страну после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году.