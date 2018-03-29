Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В США заявили, что принятие инфраструктурного плана Трампа может занять больше года

Международная панорама
29 марта, 2:29 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 29, марта. /ТАСС

Отмечается, что это может также потребовать принятия целого ряда законопроектов

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа готова к тому, что процесс утверждения инфраструктурного плана главы государства на общую сумму в $1,5 млрд может затянуться и потребовать принятия целого ряда законопроектов. Об этом в среду на специальном брифинге журналистам сообщил один из представителей администрации высокого ранга.

"Мы дадим инфраструктурному плану мощный толчок в этом году, - заверил он. - Мы надеемся, что большая его часть будет выполнена в этом году, но то, что не получится сделать в этом году, перейдет на следующий год. Мы никогда не ожидали, что это будет быстрый и легкий процесс".

По словам представителя администрации, обновление инфраструктуры в стране - это приоритетный вопрос для Трампа. В связи с этим разъяснять основные его положения Конгрессу будут сразу пять министров. При этом чиновник заметил, что "один законопроект вряд ли будет включать в себя все элементы" плана, так как речь идет о всеобъемлющем подходе. Поэтому потребуются несколько законодательных инициатив.

"Ни для кого не секрет, что американская инфраструктура стремительно устаревает", - указал он. В администрации полагают, что начинание Трампа позволит добавить от 0,1 до 02,% к ВВП страны в год. Более того, по подсчетам экономистов, на 10 лет от 290 тыс. до 414 тыс. американцев будут обеспечены рабочими местами. Сам президент в четверг направится в Ричфилд (штат Огайо), где во время публичного выступления расскажет об инфраструктурных проектах.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Полиция: Скрипали впервые подверглись действию нервно-паралитического вещества у себя дома
2
Блогер Илья Варламов сообщил о своем задержании в Москве
3
Глава МИД Австрии: высылка дипломатов РФ из Вены чревата отсутствием диалога в ОБСЕ
4
Умер Олег Анофриев
5
Захарова назвала нарушением обязательств невыдачу американских виз спортсменам РФ
6
Эквадор лишил Ассанжа связи с внешним миром
7
Рекомендация МЧС сократить пребывание на улице в среду вечером в Москве дана ошибочно
Темы дня
Новости партнеров
Реклама