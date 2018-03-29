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Эксперт: Лондон не предъявил доказательств причастности России к делу Скрипаля

Международная панорама
29 марта, 3:13 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, марта. /ТАСС

Политолог Стивен Коэн добавил, что "пока так и не были предоставлены данные криминалистической экспертизы"

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НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /ТАСС/. Великобритания так и не предоставила каких-либо подтверждений того, что Россия якобы причастна к делу Скрипаля, продолжающийся рост напряженности между Западом и Москвой повышает риск начала ядерной войны. Такое мнение выразил политолог и историк, профессор Нью-Йоркского и Принстонского университетов Стивен Коэн в интервью журналисту Джону Бачелору, запись которого опубликовала газета The Nation в среду.

Фактов нет

По мнении эксперта, в деле Скрипаля "общественности не были представлены проверенные факты". "Все, что сказала премьер-министр Великобритании Тереза Мэй - это то, что "весьма вероятно виновата Россия", однако работа специалистов еще не закончена, нам говорят, что на это потребуется еще две или три недели", - констатировал Коэн.

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Как подчеркнул профессор, формулировка "весьма вероятно" "невозможна ни в одном суде, недопустима". "В международных отношениях она может быть, но такая формулировка не кажется мне убедительной, - добавил он. - Я не могу понять, какой мог быть мотив у [президента России Владимира] Путина. Хотя бы даже потому, что очень скоро в России начнется чемпионат мира по футболу 2018 года".

Коэн констатировал, что "пока так и не были предоставлены данные криминалистической экспертизы". "Мы даже не знаем точно, что за нервно-паралитический газ был, предположительно, применен против Скрипаля, его называют "Новичок", но это не название конкретного вещества, это наименование категории веществ", - продолжил эксперт.

"Очевидно, нам нужно больше точной информации, - подчеркнул он. - Если он [газ] существовал в виде, пригодном для применения, верно ли, что он имелся только у России?"

Бессмысленные обвинения

Профессор отметил, что один из специалистов, который в 1970-х годах якобы работал в СССР над производством данного отравляющего вещества, после переезда в США выпустил книгу, в которой "опубликовал формулу" указанного вещества. "Это означает, что любой компетентный химик при наличии лаборатории мог бы произвести его", - констатировал он.

По мнению эксперта, обвинения в отношении Москвы в причастности к произошедшему только из-за того, что газ якобы был изобретен в России, равнозначны утверждениям, что, если человека застрелили из огнестрельного оружия германского производства, то за этим стоит Берлин. "Это просто бессмыслица", - констатировал он.

Коэн также обратил внимание на то, что, согласно имеющейся информации, применение газа такого типа, о котором идет речь, практически всегда незамедлительно приводит к смерти человека. Эксперт обратил внимание, что в связи с инцидентом в Солсбери никто пока так и не погиб. "Это поднимает вопрос о том, что, в действительности, было применено. И мы также не знаем, поскольку нам не сообщили, где, когда и кто применил это вещество", - подчеркнул профессор.

Опаснее холодной войны

Коэн полагает, что сложившаяся в настоящее время в мире ситуация "опаснее, чем прошлая холодная война".

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В частности, потому, что России в настоящее время ощущает большую угрозу со стороны Запада, чем в прошлом СССР. Одним из новых витков напряженности профессор назвал недавнюю высылку дипломатов РФ из ряда государств. По оценке эксперта, этот шаг "объявляет вне закона не только дипломатов, но и саму дипломатию".

Данное развитие событие, по мнению профессора, повышает риск ядерной войны. "Именно дипломатия спасла нас во время прошлой холодной войны", - подчеркнул он. В настоящее время, по мнению эксперта, США и Россия находятся "на пути эскалации". Коэн в связи с этим подчеркнул, что, по его мнению, "все влиятельные американцы, которые в своих публикациях на ежедневной основе повторяют антитрамповские, русофобские обвинения, осознанно или нет выступают в роли разжигателей ядерной войны".

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ЧМ-2018 по футболу Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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