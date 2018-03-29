Южная Корея и КНДР начали переговоры на высоком уровне по подготовке межкорейского саммита

СЕУЛ, 29 марта. /ТАСС/. Представители Республики Корея и КНДР начали в четверг переговоры на высоком уровне по подготовке саммита лидеров двух государств. Как сообщает южнокорейское министерство объединения, встреча стартовала в 10:00 (04:00 мск) в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне на границе между Севером и Югом.

"Мы проведем тесные консультации с представителями Северной Кореи, чтобы сделать саммит успешным", - заявил перед началом переговоров министр объединения Чо Мён Гён, возглавляющий южнокорейскую делегацию. В ее состав входят также его заместитель Чхон Хэ Сон и пресс-секретарь южнокорейского президента Юн Ён Чхан.

КНДР 24 марта приняла предложение Республики Корея провести переговоры на высоком уровне для определения даты и места проведения предстоящего в апреле межкорейского саммита. Пхеньян сообщил о планах направить на встречу делегацию из трех человек, которую возглавит председатель Комитета по мирному объединению Родины Ри Сон Гвон.

5-6 марта представители Южной Кореи посетили Пхеньян, где провели встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам поездки была достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Пхеньян также уведомил о готовности начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова.