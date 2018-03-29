Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Южная Корея и КНДР начали переговоры на высоком уровне по подготовке межкорейского саммита

Международная панорама
29 марта, 4:51 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 29, марта. /ТАСС

Встреча проходит в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне

Поделиться
Материал из 1 страницы

СЕУЛ, 29 марта. /ТАСС/. Представители Республики Корея и КНДР начали в четверг переговоры на высоком уровне по подготовке саммита лидеров двух государств. Как сообщает южнокорейское министерство объединения, встреча стартовала в 10:00 (04:00 мск) в пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне на границе между Севером и Югом.

Смотрите также

Что стоит за олимпийской оттепелью между КНДР и Южной Кореей

"Мы проведем тесные консультации с представителями Северной Кореи, чтобы сделать саммит успешным", - заявил перед началом переговоров министр объединения Чо Мён Гён, возглавляющий южнокорейскую делегацию. В ее состав входят также его заместитель Чхон Хэ Сон и пресс-секретарь южнокорейского президента Юн Ён Чхан.

КНДР 24 марта приняла предложение Республики Корея провести переговоры на высоком уровне для определения даты и места проведения предстоящего в апреле межкорейского саммита. Пхеньян сообщил о планах направить на встречу делегацию из трех человек, которую возглавит председатель Комитета по мирному объединению Родины Ри Сон Гвон.

5-6 марта представители Южной Кореи посетили Пхеньян, где провели встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам поездки была достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Пхеньян также уведомил о готовности начать консультации по нормализации отношений с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ким Чен Ын Мун Чжэ Ин
Страны
КНДР Республика Корея
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Блогер Илья Варламов сообщил о своем задержании в Москве
2
Полиция: Скрипали впервые подверглись действию нервно-паралитического вещества у себя дома
3
Глава МИД Австрии: высылка дипломатов РФ из Вены чревата отсутствием диалога в ОБСЕ
4
В МИД Украины считают необходимым разорвать Договор о дружбе с РФ
5
Эквадор лишил Ассанжа связи с внешним миром
6
Южная Корея и "проклятие президентов"
7
Пожарную систему в ТЦ "Зимняя вишня" монтировал повар-кондитер
Темы дня
Новости партнеров
Реклама