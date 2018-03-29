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Правительство Японии заявило, что ведет диалог с КНДР по разным каналам

Международная панорама
29 марта, 5:33 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 29, марта. /ТАСС

При этом не уточняется, обсуждается ли возможность проведения встречи между премьер-министром Японии Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном

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ТОКИО, 29 марта. /ТАСС/. Правительство Японии ведет диалог с КНДР по различным каналам, в том числе через дипломатические представительства в Китае. Об этом в четверг заявил генеральный секретарь кабинета министров страны Ёсихидэ Суга.

"Мы ведем диалог с Северной Кореей посредством разных каналов и средств, включая посольство в Пекине", - подчеркнул он. В то же время Суга уклонился от ответа на вопрос, ведется ли в настоящее время обсуждение возможности проведения встречи между премьер-министром Синдзо Абэ и лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Ранее газета Asahi сообщила, что встреча на высшем уровне между Японией и КНДР может пройти уже в июне этого года. По данным издания, соответствующая возможность обсуждалась на недавнем заседании Трудовой партии Кореи, председателем которой является Ким Чен Ын.

Ким Чен Ын посетил Китай с 25 по 28 марта. В ходе поездки состоялись переговоры лидера КНДР с председателем КНР. Как отметил Си Цзиньпин, этот визит крайне важен и свидетельствует о большом значении, которое Пхеньян уделяет развитию отношений с Пекином. Поездка в КНР стала для Ким Чен Ына первым зарубежным визитом после того, как он фактически возглавил страну после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году.

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Персоны
Ким Чен Ир Ким Чен Ын Абэ, Синдзо Си Цзиньпин
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