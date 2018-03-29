Депутат потребовала от властей Венесуэлы раскрыть данные о числе жертв бунта в изоляторе

ТАСС, 29 марта. Депутат Национальной ассамблеи (НА) Венесуэлы Дельса Солорсано потребовала от властей раскрыть данные о числе погибших в ходе беспорядков и пожара в среду в изоляторе полицейского управления в городе Валенсия. Соответствующее заявление глава парламентского комитета по внутренней политике разместила в своем Twitter.

"Мы требуем реального заявления от соответствующих представителей властей по поводу случившегося в изоляторе полицейского управления Карабобо", - написала политик. - В НА мы проведем тщательное расследование, которое приведет нас к правде о том, что происходит в венесуэльских тюрьмах". Представитель правительства штата Карабобо Хесус Сантандер в среду вечером признал, что случившееся в изоляторе привело к человеческим жертвам, однако отказался называть их точное количество. По неофициальным данным, речь может идти о десятках погибших.

Беспорядки, уносящие множество человеческих жизней, не редкость для пенитенциарной системы Венесуэлы. В августе 2017 года в полицейском изоляторе в городе Пуэрто-Аякучо в венесуэльском штате Амасонас произошел бунт, при подавлении которого были убиты не менее 37 человек, еще 15 получили ранения. После трагедии власти решили перестроить изолятор и передать его в ведение министерства по делам тюрем.

1. Exigimos un pronunciamiento real por parte de las autoridades respectivas frente a lo ocurrido el día de hoy en los calabozos de Policarabobo. Hasta las 5:30pm de este miércoles. Se desconoce el número de heridos, fallecidos y qué generó lo sucedido #28marzo — Delsa Solorzano (@delsasolorzano) 28 March 2018