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Генсек ООН приветствовал встречу глав КНДР и Китая

Международная панорама
29 марта, 6:57 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

Антониу Гутерриш "рассматривает последние позитивные изменения как начало более долгого процесса честного диалога, ведущего к стабильному миру"

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ТАСС, 29 марта. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал встречу председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении заместителя его официального представителя Фархана Хака.

"В продолжение недавних переговоров в Пекине между лидерами Китайской Народной Республики и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) генеральный секретарь приветствует заинтересованность КНДР в денуклеаризации", - сообщается в документе. Отмечается, что генсек "рассматривает последние позитивные изменения как начало более долгого процесса честного диалога, ведущего к стабильному миру и денуклеаризации Корейского полуострова".

Ким Чен Ын посетил Китай с 25 по 28 марта. В ходе поездки состоялись переговоры лидера КНДР с председателем КНР. Как отметил Си Цзиньпин, этот визит крайне важен и свидетельствует о большом значении, которое Пхеньян уделяет развитию отношений с Пекином. Поездка в КНР стала для Ким Чен Ына первым зарубежным визитом после того, как он фактически возглавил страну после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году.

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Персоны
Ким Чен Ын Ким Чен Ир Си Цзиньпин Гутерриш, Антониу
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