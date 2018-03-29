Генсек ООН приветствовал встречу глав КНДР и Китая

ТАСС, 29 марта. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал встречу председателя КНР Си Цзиньпина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении заместителя его официального представителя Фархана Хака.

"В продолжение недавних переговоров в Пекине между лидерами Китайской Народной Республики и Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) генеральный секретарь приветствует заинтересованность КНДР в денуклеаризации", - сообщается в документе. Отмечается, что генсек "рассматривает последние позитивные изменения как начало более долгого процесса честного диалога, ведущего к стабильному миру и денуклеаризации Корейского полуострова".

Ким Чен Ын посетил Китай с 25 по 28 марта. В ходе поездки состоялись переговоры лидера КНДР с председателем КНР. Как отметил Си Цзиньпин, этот визит крайне важен и свидетельствует о большом значении, которое Пхеньян уделяет развитию отношений с Пекином. Поездка в КНР стала для Ким Чен Ына первым зарубежным визитом после того, как он фактически возглавил страну после смерти своего отца Ким Чен Ира в 2011 году.