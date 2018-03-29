Глава МИД Новой Зеландии прокомментировал решение не высылать российских дипломатов

ТАСС, 29 марта. Министр иностранных дел Новой Зеландии Уинстон Питерс в четверг уточнил, что правительство никогда не заявляло о том, что в стране не ведется шпионская деятельность в пользу России. Вместе с тем он подтвердил, что, по данным национальных спецслужб, среди работающих в стране российских дипломатов разведчиков нет.

"Делать подобные заявления (об отсутствии российских тайных агентов), а мы их никогда не делали, было бы идиотизмом", - сказал глава МИД, беседуя с журналистами. На последовавший вопрос, означает ли это, что в Новой Зеландии "есть русские шпионы", Питерс ответил: "Я этого не говорю".

Во вторник премьер-министр Джасинда Ардерн объявила, что Новая Зеландия, в отличие от ряда других стран, не будет высылать российских дипломатов в связи с отравлением в английском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Ардерн объяснила принятое решение тем, что никто из работающих в ее стране российских дипломатов не является скрытым сотрудником спецслужб.

"Мы провели проверку, в Новой Зеландии таких нет, если бы они были, то мы бы их выслали", - пояснила премьер-министр.