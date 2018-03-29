Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.03:
$ 57.56
€ 71.33
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Глава МИД Японии выступил за продолжение международного давления на КНДР

Международная панорама
29 марта, 7:44 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 29, марта. /ТАСС

Таро Коно заявил, что Пхеньян "не раскрывает внешнему миру свои замыслы в деле денуклеаризации"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 29 марта. /ТАСС/. Правительство Японии выступает за продолжение международного давления на КНДР до тех пор, пока Пхеньян на деле не продемонстрирует свою готовность к свертыванию ядерной программы. Об этом заявил в четверг министр иностранных дел Японии Таро Коно на слушаниях в комиссии по внешней политике и обороне верхней палаты парламента.

"Северная Корея не раскрывает внешнему миру свои замыслы в деле денуклеаризации, - сказал министр. - На ее ядерных объектах продолжается активность. Все это заставляет пока следить за шагами Северной Кореи и продолжать оказывать на нее давление".

Глава МИД отметил необходимость подумать над вопросом о том, какая тактика будет наилучшей для достижения результата в деле решения проблемы ракетно-ядерной программы КНДР. При этом он подчеркнул, что Япония будет тщательно следить за "встречей лидеров Юга и Севера Кореи, а также возможным американо-северокорейским саммитом".

Лидер КНДР Ким Чен Ын с 25 по 28 марта посетил с визитом в Китай, совершив свою первую зарубежную поездку в качестве руководителя страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Ким Чен Ын Мун Чжэ Ин Коно, Таро
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР Китай Япония
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Блогер Илья Варламов сообщил о своем задержании в Москве
2
Полиция: Скрипали впервые подверглись действию нервно-паралитического вещества у себя дома
3
Состояние пострадавшего во время пожара в Кемерове мальчика улучшается
4
Мэй и Меркель договорились продолжать противостояние "возросшей российской агрессии"
5
Guardian: Мэй согласна рассмотреть запрет на продажу долговых бумаг РФ в районе Сити
6
Прокуратура начала проверку по жалобам на действия спасателей при пожаре в ТРЦ в Кемерове
7
Глава МИД Австрии: высылка дипломатов РФ из Вены чревата отсутствием диалога в ОБСЕ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама