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СМИ: Южная Корея и КНДР договорились о проведении саммита 27 апреля

Международная панорама
29 марта, 8:53 дата обновления: 29 марта, 9:01 UTC+3

Переговоры лидеров пройдут в Доме мира на южнокорейской стороне

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СЕУЛ, 29 марта. /ТАСС/. Саммит с участием лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Республики Корея и Мун Чжэ Ина состоится 27 апреля в пограничном пункте Пханмунджом. Об этом сообщает в четверг агентство Yonhap из демилитаризованной зоны, где проходят переговоры представителей двух стран на высоком уровне по подготовке саммита.

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По его данным, переговоры двух лидеров пройдут в Доме мира на южнокорейской стороне поселка Пханмунджом, посреди которого проходит граница.

Кроме того, на встрече стороны договорились провести 4 апреля диалог на рабочем уровне, в ходе которого будут обсуждаться связанные с организацией саммита детали протокола и безопасности.

Южнокорейскую сторону на переговорах представляет министр объединения Чо Мён Гён, возглавляющий южнокорейскую делегацию. В ее состав входят также его заместитель Чхон Хэ Сон и пресс-секретарь южнокорейского президента Юн Ён Чхан. Пхеньян представляет делегация из трех человек, которую возглавил председатель Комитета по мирному объединению Родины Ри Сон Гвон.

5-6 марта представители Южной Кореи посетили Пхеньян, где провели встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. По итогам поездки была достигнута договоренность о проведении в конце апреля встречи лидеров КНДР и Республики Корея. Пхеньян также уведомил о готовности начать консультации по нормализации отношений и с Вашингтоном, в ходе которых может обсудить тему денуклеаризации Корейского полуострова.

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