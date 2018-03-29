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Глава МИД Франции: Иран поставляет оружие мятежникам-хуситам в Йемене

Международная панорама
29 марта, 10:21 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 29, марта. /ТАСС

Политический процесс в Йемене так и не начался, отметил Жан-Ив Ле Дриан

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ПАРИЖ, 29 марта. /ТАСС/. Йеменские мятежники-хуситы получают оружие из Ирана. С таким утверждением в четверг выступил в эфире радиостанции RTL министр по делам Европы и иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан.

"Проблема в Йемене заключается в том, что политический процесс там так и не начался. И Саудовская Аравия считает, что ей постоянно угрожает агрессия со стороны отрядов хуситов, которых снабжает оружием Иран", - заявил глава дипломатического ведомства Франции.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло после вторжения в страну в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. По данным йеменского Центра по правам и развитию, за первые 800 дней бомбежек в стране были убиты более 12,5 тыс. мирных жителей. Согласно оценкам ООН, три четверти населения Йемена - 22,2 млн человек - нуждаются в помощи, это на 3,4 млн больше, чем годом ранее.

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Персоны
Ле Дриан, Жан-Ив
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Военная операция в Йемене
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