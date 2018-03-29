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Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США по делу Скрипаля

Международная панорама
29 марта, 10:49 дата обновления: 29 марта, 11:34 UTC+3

Посол США в РФ также добавил, что Вашингтон готов к любому ответу Москвы на высылку 60 российских дипломатов

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Посол США в РФ Джон Хантсман

Посол США в РФ Джон Хантсман

© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Посол США в Москве Джон Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.

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"Конечно, это возможно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос в эфире телеканала РБК.

Дипломат также прокомментировал возможное ужесточение визового режима для россиян. "Что будет дальше, будут ли процедуры усложняться, мне пока нечего вам сказать. Потому что я не знаю, какими будут ответные меры, ответ со стороны России. Я не знаю, каким он будет", - подчеркнул посол.

При этом Хантсман выразил уверенность, что Конгресс США продолжит санкционную политику в отношении России. "Наш Конгресс, который представляет американский народ, очень обеспокоен двусторонними отношениями и событиями, которые привели к санкциям: вмешательство в выборы, нарушение международного права на востоке Украины. Эти вопросы очень беспокоят конгрессменов, так что стоит ожидать больше требований со стороны Конгресса в отношении выполнения санкций. <...> Когда это произойдет и кого это коснется, в данный момент я не располагаю такой информацией", - сказал он, отвечая на вопрос, планируют ли США вводить санкции против фигурантов "кремлевского списка".

Хантсман добавил, что США готовы к любому ответу со стороны России на высылку 60 российских дипломатов из страны. 

"Я не знаю. Все, что я могу сделать, это сосредоточиться на работе, - сказал Хантсман, отвечая на вопрос о возможных ответных мерах со стороны Москвы. - Я не знаю, каким будет ответ со стороны российского правительства".

"Мы готовы к любому ответу. Мы готовы ответить снова, если придется. Иногда стране приходится принимать такие решения", - добавил он.

Посол также рассказал об уверенности США в обоснованности обвинений в отношении России по делу Скрипаля. 

"США уверены в тщательности расследования, проведенного Великобританией. Такого же мнения придерживаются и многие другие страны. Этой уверенности достаточно, чтобы предпринять те шаги, которые были предприняты", - сказал он.

По словам Хантсмана, США, Великобритания и некоторые другие страны "проделали определенную работу с помощью профессионалов" и сделали выводы по делу Скрипаля. "Организация по запрещению химического оружия проведет собственное тщательное расследование, которое докажет уже сделанную работу", - отметил он.

"Для США важно в сотрудничестве с Великобританией дать собственную оценку произошедшему, которая будет основана на фактах. Профессионалы, участвовавшие в расследовании, как и многие другие страны, пришли к уверенному заключению, что здесь наличествует прямая связь [с Россией]", - добавил он. Хантсман считает, что "Соединенное Королевство дало России много возможностей выступить с ясным объяснением того, что же произошло", но они, по его словам, не последовали.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Канада и Австралия также решили выслать сотрудников дипмиссий РФ (всего 62 человек), НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия, при этом Лондон ранее выслал 23 дипломата РФ (Москва ответила высылкой такого же количества британских). Эта скоординированная акция произошла на фоне отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Россию. Москва отвергает свою причастность к инциденту и обещает ответить на недружественные шаги со стороны этих государств.

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