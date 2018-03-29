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СМИ: Хорватия купит у Израиля 12 истребителей F-16

Международная панорама
29 марта, 11:54 UTC+3 БЕЛГРАД БЕЛГРАД 29, марта. /ТАСС

Сумма сделки составит $486 млн

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БЕЛГРАД, 29 марта. /ТАСС/. Правительство Хорватии в четверг единогласно приняло решение купить 12 самолетов F-16 у Израиля за 2,5 млрд хорватских кун ($486 млн) с рассрочкой на 10 лет.

Об этом сообщило агентство Hina.

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"Решение о покупке 12 израильских самолетов F-16C/D Barak обеспечит способность вооруженных сил Хорватии и военной авиации минимум на 25 лет", - заявил премьер республики Андрей Пленкович.

По его словам, стоимость техники будет составлять не более $50 млн в год в течение следующих 10 лет.

Ранее Загреб уже пытался усилить ВВС, выбрав для этого сотрудничество с Украиной. В 2014 году государственная компания "Укрспецэкспорт" отремонтировала семь хорватских МиГ-21, а также продала республике еще пять таких машин.

12 самолетов были переданы хорватским ВВС в июле 2015 года, однако, по данным издания, они сразу стали ломаться, восемь месяцев спустя в эксплуатации осталось только три. Местные СМИ писали о серьезных подозрениях, что вся документация являлась поддельной, а ремонт самолетов вообще не проводился. История с "фальшивыми" МиГ называлась "крупнейшим скандалом в истории хорватской армии".

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