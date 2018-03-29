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США передали Южной Корее первый истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35А

Международная панорама
29 марта, 12:39 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

Новые самолеты призваны играть ключевую роль в защите Республики Корея от внешней угрозы

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СЕУЛ, 29 марта. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Первый истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35А передан южнокорейским военно-воздушным силам. Церемония состоялась 28 марта на заводе компании Lockheed Martin в Форт-Уорте в штате Техас, сообщило в четверг Корейское агентство оборонных закупок.

Это первый из 40 самолетов, которые должны быть поставлены до 2021 года южнокорейским ВВС в соответствии с контрактом, подписанным двумя странами в 2014 году. До конца этого года предусмотрена поставка в общей сложности шести летательных аппаратов.

Наряду с уже находящимися на вооружении самолетами F-15K и F-16 новые истребители призваны играть ключевую роль в защите Республики Корея от внешней угрозы. Первый F-35A будет использоваться для подготовки южнокорейских пилотов на авиабазе Luke в штате Аризона, а в начале 2019 года он будет переброшен на место постоянного базирования в Южную Корею.

Как отметила в своем выступлении на церемонии замминистра обороны США Эллен Лорд, самолеты F-35 не только дадут южнокорейским ВВС дополнительные боевые возможности, но и укрепят союз двух стран и отношения в сфере обороны.

"F-35 - наиболее боеспособный многофункциональный самолет в мире, который дает нашим военным несопоставимые принципиально новые технологии и который ляжет в основу военно-воздушного превосходства США на десятилетия вперед", - подчеркнула Лорд.

В свою очередь, замминистра обороны Сон Ён Му подчеркнул, что самолеты F-35A станут важным средством защиты воздушного пространства Южной Кореи.

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