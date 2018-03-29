Хантсман сообщил о нехватке сотрудников в консульском отделе посольства США в Москве

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Консульский центр США в Москве испытывает нехватку сотрудников после сокращения в 2017 году американской дипломатической миссии в России. Об этом в четверг заявил посол США в Москве Джон Хантсман в эфире телеканала РБК.

По его словам, "сегодня мы говорим о высылке довольно большого числа российских дипломатических сотрудников, но это не идет ни в какое сравнение с тем, чего от нас потребовало российское правительство полгода назад - сократить 727 человек". "В их числе были и те, кто занимался консульской работой. У нас есть новое помещение консульского отдела, оборудованное по последнему слову техники, в нем 25 окон для собеседований, но персонала у нас сегодня хватает меньше чем на половину имеющейся мощности, а может стать еще хуже. Мы делаем все, что можем с оставшимся персоналом", - отметил американский посол.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что американское посольство отказало российским борцам в организации собеседований для получения виз. "Вызывает крайнее возмущение отказ посольства США в Москве в организации собеседований для получения американских виз сборной командой России по вольной борьбе, которая должна принять участие в Кубке мира с 5 по 9 апреля в городе Айова-Сити. <...> Расцениваем действия США как очередной наглядный пример воспрепятствования участию российских спортсменов в международных соревнованиях", - говорится в комментарии Захаровой. Позднее начальник отдела вольной борьбы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР), старший тренер команды Виталий Фельдшеров сообщил ТАСС, что национальная команда фактически лишилась возможности выступить на турнире.

МИД РФ после голосования в прошлом августе в Конгрессе США по антироссийским санкциям предложил Вашингтону до 1 сентября 2017 года привести число дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт- Петербурге, Екатеринбурге и Владивостоке, в точное соответствие с количеством российских дипломатов и техперсонала, которые находятся в США. Президент Владимир Путин уточнял, что Россию должны покинуть 755 дипломатов и технических сотрудников диппредставительств США.

В свою очередь Захарова отмечала, что Вашингтон сам принял решение о сокращении числа людей, задействованных в консульских отделах в России. По ее словам, увязка сокращения количества сотрудников дипмиссий США в России с оформлением американских виз для россиян не выдерживает никакой критики, поскольку "американцев никто не высылал, никто не диктовал и не указывал, кого отправить домой, а кого оставить".