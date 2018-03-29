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Правительство Эстонии одобрило запрет на въезд 49 фигурантам "списка Магнитского"

Международная панорама
29 марта, 13:03 UTC+3 ТАЛЛИН ТАЛЛИН 29, марта. /ТАСС

Эстония стремится привлечь внимание к растущим нарушениям международного права в России, отметил глава эстонского МИД

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ТАЛЛИН, 29 марта. /ТАСС/. Правительство Эстонии одобрило на заседании предложение главы МИД Свена Миксера запретить въезд в страну 49 иностранцам из так называемого списка Магнитского.

Об этом сообщила в четверг пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

"Единство и решимость правительства по этому вопросу свидетельствует о нашем стремлении привлечь внимание к растущим нарушениям международного права в России", - цитирует министерство Свена Миксера.

Ранее МИД Эстонии направил правительству предложение установить санкции "за грубые нарушения прав человека, чтобы обратить внимание на учащающиеся случаи нарушения международного права". Как отмечено в заявлении МИД, еще в декабре 2016 года парламент страны (Рийгикогу) принял закон, позволяющий ввести запрет на въезд в Эстонию лицам из так называемого списка Магнитского.

В США "Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" (так называемый акт Магнитского) является частью закона об отмене поправки Джексона - Вэника, действовавшей для СССР и России в 1974-2012 годах. Он вступил в силу в декабре 2012 года.

Закон предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц, в том числе сотрудников силовых ведомств, причастных, по версии Вашингтона, к смерти Магнитского. Кроме того, документ распространяет действие санкций на лиц, "несущих ответственность за совершение внесудебных убийств, пыток и других серьезных нарушений прав человека". Лицам, подпадающим под санкции, закрыт въезд на территорию США, а их счета в американских банках подлежат замораживанию.

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