Правительство Эстонии одобрило запрет на въезд 49 фигурантам "списка Магнитского"

ТАЛЛИН, 29 марта. /ТАСС/. Правительство Эстонии одобрило на заседании предложение главы МИД Свена Миксера запретить въезд в страну 49 иностранцам из так называемого списка Магнитского.

Об этом сообщила в четверг пресс-служба внешнеполитического ведомства страны.

"Единство и решимость правительства по этому вопросу свидетельствует о нашем стремлении привлечь внимание к растущим нарушениям международного права в России", - цитирует министерство Свена Миксера.

Ранее МИД Эстонии направил правительству предложение установить санкции "за грубые нарушения прав человека, чтобы обратить внимание на учащающиеся случаи нарушения международного права". Как отмечено в заявлении МИД, еще в декабре 2016 года парламент страны (Рийгикогу) принял закон, позволяющий ввести запрет на въезд в Эстонию лицам из так называемого списка Магнитского.

В США "Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского" (так называемый акт Магнитского) является частью закона об отмене поправки Джексона - Вэника, действовавшей для СССР и России в 1974-2012 годах. Он вступил в силу в декабре 2012 года.

Закон предусматривает применение санкционных мер в отношении ряда российских должностных лиц, в том числе сотрудников силовых ведомств, причастных, по версии Вашингтона, к смерти Магнитского. Кроме того, документ распространяет действие санкций на лиц, "несущих ответственность за совершение внесудебных убийств, пыток и других серьезных нарушений прав человека". Лицам, подпадающим под санкции, закрыт въезд на территорию США, а их счета в американских банках подлежат замораживанию.