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Голландцы не поддержали закон, расширяющий полномочия спецслужб

Международная панорама
29 марта, 15:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, марта. /ТАСС

В референдуме приняли участие около 6,7 млн человек

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ТАСС, 29 марта. Большинство жителей Нидерландов выступили против закона, значительно расширяющего возможности спецслужб. Об этом свидетельствуют официальные результаты плебисцита, объявленные избирательным советом страны в четверг.

Согласно его данным, против проголосовали 49,44% избирателей, тогда как в поддержку закона высказались 46,53% проголосовавших. Еще 4,03% бюллетеней оказались незаполненными.

Всего в референдуме приняли участие около 6,7 млн человек. Таким образом, явка составила 51,54%, превысив отметку в 30%, которая должна быть достигнута для того, чтобы голосование было признано состоявшимся.

Обновленная версия закона о службах разведки и безопасности предоставляет двум структурам - Службе общей разведки и безопасности и Службе военной разведки и безопасности - дополнительные возможности. В частности, они смогут в массовом порядке, например, по географическому принципу, перехватывать онлайн-коммуникацию, в том числе и граждан, которые не находятся под подозрением. Хранить полученные данные будет разрешено до трех лет, более того, обе структуры смогут делиться этой информацией с иностранными коллегами даже без предварительного самостоятельного анализа. Закон уже одобрен обеими палатами голландского правительства и должен вступить в силу с 1 мая, если власти не примут другого решения.

Референдум носил консультативный характер, поэтому власти не обязаны учитывать его результаты, однако в любом случае правилами предусмотрено, что вопрос должен быть заново рассмотрен кабинетом министров. Обсудив акт, власти могут принять решение, что он отвечает интересам страны, и предложить парламенту одобрить его, несмотря на волеизъявление народа. Также кабинет может предложить отменить акт и тем самым согласиться с общественностью. Не исключается и третий вариант, при котором правительство решит доработать документ или внести в него определенные изменения.

Ранее сообщалось, что премьер-министр страны Марк Рютте уже пообещал, что закон будет пересмотрен, однако при этом он отказался спекулировать на тему того, к каким результатам приведет этот процесс.

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