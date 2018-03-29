Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.03:
$ 57.76
€ 71.09
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Госконцерн "Укроборонпром" сократит число сотрудников на 40%

Международная панорама
29 марта, 14:55 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 29, марта. /ТАСС

Оптимизация не повлияет на функциональность предприятия, отметили в компании

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 29 марта. /ТАСС/. Украинский государственный концерн "Укроборонпром" заявил о сокращении сотрудников на 40% ради улучшения "качества управления производственными процессами".

Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении компании.

"Планируется сократить численность персонала на 40%, до 180 человек. В процессе оптимизации будут сохранена необходимая функциональность, что позволит обеспечить все возложенные на концерн задачи. Средства, сэкономленные в процессе оптимизации административного звена концерна, планируется направить на внедрение опытно-конструкторских работ", - говорится в сообщении.

В концерне отметили, что подобная оптимизация позволит "повысить качество управления производственными и маркетинговыми процессами, создать условия для развития отраслевых кластеров, активизировать инновационное развитие предприятий концерна".

"Укроборонпром" объединяет предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины под государственным управлением. В состав концерна входят предприятия ОПК, осуществляющие хозяйственную деятельность в сфере разработки, изготовления, реализации, ремонта, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники и боеприпасов, а также принимают участие в военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Страны
Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Трое из 67 числившихся пропавшими без вести после пожара в Кемерове оказались живы
2
В Кемеровской области загорелся автобус, в котором ехала детская команда по волейболу
3
В день траура прошли первые похороны погибших при пожаре в Кемерове и аресты подозреваемых
4
Мэрия Риги намерена оказать финансовую помощь пострадавшим в Кемерове семьям
5
Суд признал Шакро Молодого виновным в вымогательстве
6
Обвиняемая арендатор ТЦ в Кемерове уверена, что причиной пожара стал поджог
7
Хантсман не исключил возможности ареста российских активов в США по делу Скрипаля
Темы дня
Новости партнеров
Реклама