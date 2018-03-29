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Суд в Польше отменил декоммунизацию семи улиц в Гданьске

Международная панорама
29 марта, 15:00 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 29, марта. /ТАСС

Согласно закону, органы местного самоуправления в Польше должны были до 2 сентября 2017 года переименовать 943 улицы

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ВАРШАВА, 29 марта. /ТАСС/. Польский административный суд отменил решение о переименовании семи улиц в Гданьске в связи с декоммунизацией. Об этом сообщается в четверг в Twitter города.

"Воеводский административный суд отменил решение воеводы о декоммунизации семи улиц в Гданьске. На данный момент в Гданьске нет названия "улица президента Леха Качиньского", - указано в сообщении.

В соответствии с принятым в Польше 1 апреля 2016 года законом о декоммунизации, названия дорог, улиц, мостов, площадей не могут отдавать дань памяти лицам или организациям, символизирующим коммунизм или другой тоталитарный строй. В законе уточняется, что "к пропагандирующим коммунизм относятся названия, связанные с лицами, организациями, событиями или датами, символизирующими репрессивную, авторитарную и не суверенную систему власти в Польше в 1944-1989 годах".

Органы местного самоуправления, в том числе мэрия Гданьска, согласно новому закону, должны были до 2 сентября 2017 года переименовать 943 улицы, подпадающие под действие новых норм. В городах, где власти не выполнили свои обязательства, право принятия решений перешло к главе воеводства.

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