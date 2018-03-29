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Президенты Финляндии и ФРГ обсудили состояние отношений ЕС и России

Международная панорама
29 марта, 16:14 UTC+3 ХЕЛЬСИНКИ ХЕЛЬСИНКИ 29, марта. /ТАСС

Телефонный разговор состоялся по инициативе немецкой стороны

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ХЕЛЬСИНКИ, 29 марта. /ТАСС/. Президент Финляндии Саули Ниинистё и президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в телефонном разговоре обсудили ситуацию, сложившуюся в отношениях между ЕС и Россией. Об этом сообщила в четверг канцелярия финского президента.

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"Ниинистё и Штайнмайер провели телефонный разговор 29 марта. Темой обсуждения было состояние отношений стран ЕС и России", - говорится в сообщении.

В канцелярии добавили, что разговор состоялся по инициативе немецкой стороны.

На этой неделе ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, Финляндия, прибалтийские государства, Украина, Молдавия, а также США, Канада и Австралия объявили о решении выслать свыше 100 российских дипломатов в связи с делом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля.

Финляндия, в частности, объявила, что вышлет одного российского дипломата. При этом президент страны Саули Ниинистё подчеркнул, что диалог с Россией в любом случае должен продолжаться.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет. Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата, после чего Москва предприняла ответные шаги.

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Темы
Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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Ниинистё, Саули Штайнмайер, Франк-Вальтер
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