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СМИ: Саркози предстанет перед судом по обвинению в коррупции

Международная панорама
29 марта, 17:07 дата обновления: 29 марта, 18:03 UTC+3

Политик обвиняется в том, что пытался получить конфиденциальную информацию у одного из судей Кассационного суда Франции

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ТАСС, 29 марта. Бывший президент Франции Николя Саркози (2007-2012) может предстать перед судом по обвинению в коррупции и злоупотреблению властью. Об этом сообщила в четверг газета Le Mond. Согласно данным телеканала BFM, только в июне станет ясно, будет ли проводиться такой процесс.

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По информации газеты, экс-главу Франции подозревают в том, что он пытался получить конфиденциальную информацию у высокопоставленного сотрудника Кассационного суда Жильбера Азибера. В обмен за эти услуги экс-президент обещал ему содействовать в назначении на престижный пост в княжестве Монако. Эти обвинения напрямую не связаны с расследованием подозрений в незаконном финансировании Ливией предвыборной кампании Саркози в 2007 году.

По данным издания, Саркози может предстать перед судом вместе со своим адвокатом и другом Тьерри Эрзогом и бывшим генеральным прокурором при Кассационном суде Жильбером Азибером. Речь идет о деле трехлетней давности, когда следователям в результате прослушивания разговоров стало известно содержание переговоров Саркози с Эрзогом относительно Азибера. По версии следственных органов, экс-президент якобы в обмен на услугу обещал устроить Азибера на выгодную должность в Монако.

Саркози разговаривал со своим адвокатом по мобильному телефону, оформленному на вымышленного человека по имени Поль Бисмют. Эрзог также использовал телефон с сим-картой, которую можно купить без предъявления удостоверения личности.

Как полагают следователи, Саркози в 2014 году пытался через Эрзога получить закрытую служебную информацию от Азибера. По их мнению, экс-президент таким образом хотел вернуть свои рабочие записи, конфискованные в рамках расследования "дела Беттанкур". Эта нашумевшая история касалась подозрений в нелегальном финансировании в 2007 году избирательной кампании Саркози совладелицей французской косметической компании L'Oreal миллиардершей Лилиан Беттанкур. В 2013 году в отношении Саркози по данному делу расследование было прекращено за отсутствием доказательств.

После истечения срока полномочий Саркози на президентском посту следователи прослушивали его телефонные разговоры - правоохранительные органы считали, что избирательную кампанию экс-президента мог финансировать также Муаммар Каддафи (глава Социалистической Народной Ливийской Арабской Джамахирии, свергнутый в 2011 году и убитый повстанцами в ходе гражданской войны в Ливии).

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