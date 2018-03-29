Два израильских истребителя провели разведоперацию в Иране

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Два израильских истребителя F-35 в марте провели разведоперацию в воздушном пространстве Ирана.

Об этом в четверг сообщила кувейтская газета Al-JArida со ссылкой на информированный источник.

По данным газеты, самолеты пролетели над Сирией и Ираком, оставшись незамеченными для радаров и средств ПВО, а затем пересекли границу с Ираном. Истребители собирали разведданные в районе иранских городов Бендер-Аббас, Исфахан и Шираз. Как отмечает газета, израильтян интересовали объекты, связанные с ядерной программой Тегерана.

ВВС Израиля пока не комментировали данную информацию.