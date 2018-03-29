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Власти США не ограничивают численность дипломатов РФ в стране

Международная панорама
29 марта, 17:54 дата обновления: 29 марта, 18:10 UTC+3

При этом Вашингтон серьезно воспринимает "угрозу со стороны сотрудников иностранной разведки", заявил представитель администрации США

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ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Власти США не ограничивают число дипломатов из России у себя в стране, двери для новых дипломатов открыты. Об этом в четверг на брифинге для иностранных журналистов, отвечая на вопросы ТАСС, заявил представитель администрации США.

"У нас нет ограничений для российских дипломатов в Соединенных Штатах", - сказал он.

При этом представители американских властей на брифинге добавили, что Вашингтон крайне серьезно воспринимает "угрозу со стороны сотрудников иностранной разведки". "В плане допуска [в страну] дипломатов, российских дипломатов наши двери конечно открыты, - добавил один из них. - Но, конечно же, у нас серьезные опасения насчет лиц, дипломатами не являющимися".

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