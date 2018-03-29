Власти США не ограничивают численность дипломатов РФ в стране

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Власти США не ограничивают число дипломатов из России у себя в стране, двери для новых дипломатов открыты. Об этом в четверг на брифинге для иностранных журналистов, отвечая на вопросы ТАСС, заявил представитель администрации США.

"У нас нет ограничений для российских дипломатов в Соединенных Штатах", - сказал он.

При этом представители американских властей на брифинге добавили, что Вашингтон крайне серьезно воспринимает "угрозу со стороны сотрудников иностранной разведки". "В плане допуска [в страну] дипломатов, российских дипломатов наши двери конечно открыты, - добавил один из них. - Но, конечно же, у нас серьезные опасения насчет лиц, дипломатами не являющимися".