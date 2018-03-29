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Берн продолжит представлять интересы Грузии и России, несмотря на высылку дипломата РФ

Международная панорама
29 марта, 18:59 UTC+3 ЖЕНЕВА /Корр. ТАСС, Константин Прибытков

Ранее МИД Грузии передало в посольство Швейцарии в Тбилиси ноту для секции интересов РФ о высылке из страны одного российского дипломата

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ЖЕНЕВА, 29 марта. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Нота о высылке из Грузии российского сотрудника секции интересов России в посольстве Швейцарии в Тбилиси не скажется на мандате Швейцарской Конфедерации, представляющей интересы обеих стран в столицах друг друга на взаимной основе. Об этом сообщили в четверг ТАСС в Федеральном департаменте иностранных дел (ФДИД) Швейцарии в Берне.

"Посольство Швейцарии в Грузии получило и передало в секцию интересов Российской Федерации ноту Министерства иностранных дел Грузии с просьбой отъезда одного из членов персонала секции Российской Федерации", - заявила корреспонденту ТАСС официальный представитель ФДИД Кароль Вэлти. "Мандат Швейцарии в качестве страны, представляющей интересы Грузии и Российской Федерации, не затронут этой просьбой", - подчеркнула она.

Как сообщило ранее в четверг Общественное телевидение Грузии, внешнеполитическое ведомство этой страны передало через посольство Швейцарии в Тбилиси ноту для секции интересов РФ о высылке из страны одного российского дипломата. Ранее МИД Грузии заявил, что Тбилиси выдворяет из страны одного российского дипломата - сотрудника секции интересов России и указал, что требует от российского дипломата в семидневный срок покинуть территорию страны.

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Канада и Австралия также решили выслать сотрудников дипмиссий РФ (всего 62 человек), в свою очередь НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия, при этом Лондон ранее выслал 23 дипломата РФ (Москва ответила высылкой такого же количества британских). Эта скоординированная акция произошла на фоне отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Россию. В свою очередь Москва отвергает свою причастность к инциденту и обещает ответить на недружественные шаги со стороны этих государств.

2 сентября 2008 года Грузия заявила о разрыве дипломатических отношений с Москвой "в связи с признанием Россией Абхазии и Цхинвальского региона". Тогда же МИД республики сообщил, что "сохранит консульские отношения с РФ". С марта 2009 года по сегодняшний день в Тбилиси при посольстве Швейцарии действует секция интересов РФ, в котором работает российский дипломатический и технический персонал, а в Москве при посольстве Швейцарии в РФ функционирует секция интересов Грузии, где работает грузинский дипломатический и технический персонал.

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Дело Сергея Скрипаля Высылка российских дипломатов
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Грузия Россия Абхазия Швейцария Южная Осетия
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