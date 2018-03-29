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Глава МИД Австрии прибудет 19-20 апреля в Москву с визитом

Международная панорама
29 марта, 18:43 дата обновления: 29 марта, 19:02 UTC+3

Карин Кнайсль заявила, что у нее запланирована встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

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ВЕНА, 29 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что отправится 19-20 апреля с визитом в Россию. Об этом сообщило в четверг Австрийское агентство печати.

По словам Кнайсль, у нее ожидается встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, который пригласил ее посетить Москву еще в январе этого года. Министр отметила, что визит не связан с актуальными событиями вокруг так называемого дела Сергея Скрипаля, а был запланирован заранее.

Ранее Кнайсль сообщала, что собирается с визитом в Москву в апреле. "Я поеду в Москву, меня пригласил министр иностранных дел Лавров", - отмечала Кнайсль в интервью австрийской газете Kurier.

Карин Кнайсль стала министром иностранных дел Австрии (официально - по делам Европы, интеграции и внешних сношений) в декабре 2017 года, когда в республике было приведено к присяге коалиционное правительство из консервативной Австрийской народной партии и правой Австрийской партии свободы. Новый кабинет министров пришел к власти по итогам досрочных выборов в Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии. Кнайсль - беспартийный министр, выдвинутая на этот пост по инициативе вице-канцлера и лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе.

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