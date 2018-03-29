Апелляционный суд Киева оставил в силе решение об аресте Савченко

КИЕВ, 29 марта. /ТАСС/. Апелляционный суд Киева не поддержал жалобу защиты депутата Верховной рады Надежды Савченко об отмене решения предыдущей инстанции о ее аресте до 20 мая. Соответствующее решение принято в четверг.

"Апелляционные жалобы оставить без удовлетворения", - сказал председательствующий судья.

В ходе заседания Савченко также ходатайствовала об отводе прокуроров и судей, однако суд ее требования не удовлетворил.

Верховная рада 22 марта удовлетворила представление генерального прокурора и сняла депутатскую неприкосновенность с Савченко, дав согласие на ее задержание и арест. На следующий день суд в Киеве постановил арестовать ее до 20 мая без права освобождения под залог. Депутату инкриминируется подготовка госпереворота и терактов на Украине, сама Савченко назвала обвинения в свой адрес ложными и в знак протеста объявила голодовку. Ей грозит лишение свободы до 15 лет или пожизненное заключение.

Бывшая военнослужащая Надежда Савченко принимала активное участие в силовой операции на востоке Украины, в июне 2014 года ее задержали в России, а позже осудили на 22 года по делу об убийстве в Донбассе журналистов ВГТРК и незаконном пересечении российско-украинской границы. Украинские власти, включая депутатов Рады, требовали ее освобождения и принимали многочисленные обращения к международным организациям, а также назначили ее делегатом в ПАСЕ. В мае 2016 года президент РФ Владимир Путин по просьбе родственников погибших журналистов помиловал ее, после чего Савченко вернулась в Киев, где ее возвращение подавалось как одно из достижений действующей власти, а президент Петр Порошенко лично вручил ей высшую государственную награду.