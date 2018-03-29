Минобороны Латвии обеспокоено предстоящими учебными запусками российских ракет на Балтике

РИГА, 29 марта. /ТАСС/. Министерство обороны Латвии в четверг выразило озабоченность в связи с предстоящими тренировочными запусками Россией ракет над латвийской эксклюзивной экономической зоной в Балтийском море.

"Главный центр единой системы организации воздушного движения России информировал Агентство гражданской авиации Латвии, что российские морские силы в период с 4 по 6 апреля с 6:00 до 18:00 в воздушном пространстве над латвийской эксклюзивной экономической зоной в Балтийском море планируют провести тренировочные запуски ракет. Российская сторона призвала Агентство гражданской авиации в определенный период времени закрыть воздушное пространство на высоте 18 км в зоне запуска ракет на расстоянии примерно 40 км от береговой линии Латвии", - указали в пресс-службе военного ведомства.

Агентство гражданской авиации со своей стороны в ответ на просьбу России согласилось закрыть воздушное пространство республики в зоне, предусмотренной для запусков. Об этом сообщает новостное агентство LETA со ссылкой на главу ведомства Мариса Городцова. По его словам, закрытие воздушного пространства является стандартной процедурой, когда об этом просят военные специалисты, однако до сих пор подобного в Латвии не происходило.

"Агентству гражданской авиации в ходе переговоров с российской стороной удалось изменить координаты зоны запусков, так как первоначально ее предполагалось разместить на активном перекрестке воздушных путей", - отметил он. Городцов при этом не стал прогнозировать, какое влияние запуски ракет окажут на пассажирские авиаперевозки, подчеркнув, что конкретную зону их проведения придется облетать.

Требование минобороны Латвии

В связи с запусками минобороны страны вызвало военного атташе посольства РФ в Латвии Андрея Лобова и "выразило недовольство сложившейся ситуацией".

В ведомстве отметили, что международные договоры не запрещают России проводить на этой территории подобные учения, но при этом назвали действия РФ вызывающими. В минобороны указали, что маневры "могут быть расценены как демонстрация силы". "Также такие учения могут угрожать движению кораблей и воздушных судов над Балтийским морем", - отметили в ведомстве.

Министерство потребовало у военного атташе посольства РФ предоставить детальную информацию о планируемых действиях в латвийской эксклюзивной экономической зоне, а также о том, как будет обеспечена безопасность во время запуска ракет.

"Минобороны информировало российского военного атташе, что Балтийское море имеет важное значение для коммерческой деятельности. Ограничение определенной территории по меньшей мере на 36 часов не только навредит экономической активности, но и увеличит риск инцидентов. Национальные вооруженные силы будут следить за ходом этих учений, а также будут усиленно следить за государственной границей", - заявили в минобороны Латвии.

ТАСС пока не располагает официальным комментарием российской стороны.