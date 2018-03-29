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В ДНР издан приказ о соблюдении пасхального перемирия с 30 марта

Международная панорама
29 марта, 19:12 UTC+3 ДОНЕЦК ДОНЕЦК 29, марта. /ТАСС

Оперативное командование провозглашенной республики обещает наказать виновных в случае срыва режима тишины

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ДОНЕЦК, 29 марта. /ТАСС/. Оперативное командование провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) издало приказ о неукоснительном соблюдении режима тишины в Донбассе с полуночи 30 марта.

"Командирам отрядов народной милиции приказываю обеспечить выполнение режима прекращения огня на линии соприкосновения в назначенных зонах ответственности с 00:00 часов 30 марта 2018 года", - приводит Донецкое агентство новостей текст документа за подписью начальника ведомства.

Командиры подразделений обязаны довести до личного состава содержание документа и провести заблаговременно необходимый инструктаж. В случае срыва режима тишины - доложить вышестоящему должностному лицу с последующим проведением расследования и наказанием нарушителей.

На встрече контактной группы в Минске сторонами была достигнута очередная договоренность о соблюдении бессрочного режима прекращения огня с 5 марта 2018 года. Интенсивность обстрелов в регионе снизилась, однако полностью они не прекратились. 26 марта контактная группа сообщила о введении пасхального перемирия с 30 марта.

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