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Генсек ООН считает, что отношения России и США напоминают период холодной войны

Международная панорама
29 марта, 19:41 UTC+3 ООН ООН 29, марта. /ТАСС

Антониу Гутерриш заявил о необходимости введения мер предосторожности, гарантирующих поддержание контактов в случае роста напряженности

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ООН, 29 марта. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил озабоченность по поводу того, что отношения между РФ и США напоминают возвращение к периоду холодной войны. Об этом он заявил в четверг на встрече с журналистами, в ответ на просьбу прокомментировать решение США о высылке большой группы российских дипломатов.

"Я очень озабочен, - сказал он. - Я вижу, что мы возвращаемся к ситуации, которая в значительной степени похожа на ту, которая существовала в период холодной войны".

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"Однако есть важные различия, - отметил генсек. - В период холодной войны обе сверхдержавы сохраняли полный контроль над ситуацией. Сейчас мы видим много игроков, которые сравнительно независимы и которые играют важные роли во многих конфликтах, где существует опасность эскалации".

"С другой стороны, в годы холодной войны существовали механизмы связи и контроля для избежания выхода инцидентов из-под контроля в случае роста напряженности. Эти механизмы были демонтированы, поскольку холодная война завершилась и не было нужды в такого рода предосторожностях. Я считаю, что меры предосторожности, гарантирующие эффективное поддержание контактов, необходимы", - добавил Гутерриш.

6 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Австралия, Грузия и Канада также решили выслать дипломатов РФ (всего 63 человека), в свою очередь НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве, его примеру последовали Болгария, Люксембург, Мальта, Португалия и Словакия (ранее Лондон выслал 23 дипломата РФ, Москва ответила высылкой такого же количества британских). Эта скоординированная акция произошла на фоне отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Россию. Москва отвергает свою причастность к инциденту и обещает ответить на недружественные шаги со стороны этих государств.

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