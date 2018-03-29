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CNN: Трампу советуют упразднить должность руководителя аппарата Белого дома

Международная панорама
29 марта, 20:23 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 29, марта. /ТАСС

Этот пост сейчас занимает отставной генерал Джон Келли

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НЬЮ-ЙОРК, 29 марта. /ТАСС/. Несколько советников президента США Дональда Трампа рекомендовали ему упразднить должности руководителя аппарата Белого дома и директора по коммуникациям. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

По данным ее источников, Трамп выслушал рекомендации, однако неизвестно, насколько он заинтересован в том, чтобы реализовать их на практике. Пост руководителя аппарата Белого дома в настоящий момент занимает отставной генерал Джон Келли. По сведениям телеканала, Трамп пока не готов увольнять его. В то же время президент полностью не отвергает перспективу упразднения данной должности, сообщает CNN.

Директор по коммуникациям Белого дома Хоуп Хикс в феврале подала прошение об отставке. Официально она покинет свой пост на этой неделе. Кто займет его в случае, если Трамп решит сохранить данную должность, пока неизвестно. Как отмечает CNN, многие в окружении Трампа считают, что президент предложит пост директора по коммуникациям своему нынешнему старшему советнику Келлиэнн Конуэй.

Как сообщает телеканал, Трамп недоволен управленческой структурой, сложившейся в Белом доме, и выражает желание изменить ее. Источники, близкие к американскому лидеру, отмечают, что бывший бизнесмен Трамп привык к более свободному стилю руководства, не связанного бюрократическими ограничениями. По мнению советников, выступивших с рекомендациями, упразднение упомянутых должностей значительно развяжет президенту руки и поможет более тщательно контролировать выполнение собственных поручений.

В последние недели Трамп провел ряд крупных перестановок в администрации США. Он, в частности, объявил об отставке госсекретаря Рекса Тиллерсона и своего помощника по национальной безопасности Герберта Макмастера. В среду президент уволил министра по делам ветеранов Дэвида Шалкина. Ранее Белый дом также покинул глава Национального экономического совета Гэри Кон.

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