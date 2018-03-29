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Де Мистура надеется вместе с Россией придать импульс политическому процессу в Женеве

Международная панорама
29 марта, 20:32 дата обновления: 29 марта, 20:52 UTC+3

Создание сирийской конституционной комиссии необходимо ускорить, подчеркнул спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии

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МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. ООН рассчитывает на содействие России в активизации переговоров в Женеве по политическому урегулированию в Сирии. Об этом заявил в четверг спецпосланник генсекретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"У Сочи (имеется в виду Конгресс сирийского национального диалога, который проходил в Сочи - прим. ТАСС) была очень важная роль: создана декларация и было объявлено создание конституционной комиссии. Все это было сделано для того, чтобы поддержать политический процесс в Женеве, - сказал он. - Нужно придать этому процессу импульс, и мы надеемся, что будем делать это вместе, потому что настало время для политического процесса".

"Мы оба (де Мистура  и Лавров - прим. ТАСС) убеждены в том, что нельзя затягивать с реализацией итогов Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, - сказал де Мистура. - Необходимо приблизить тот момент, когда состав комиссии будет объявлен".

"Мы подчеркиваем национальное единство Сирии, ее суверенитет, это очень важно. И это все будет задействовано в политическом процессе", - добавил де Мистура.

30 января в Сочи завершился Конгресс сирийского национального диалога. Его участники приняли заявление из 12 пунктов, в котором излагаются взгляды сирийцев на будущее своей страны. В документе отмечается, что Сирия должна сохранять суверенитет и территориальную целостность, а ее будущее может определять только сам сирийский народ путем выборов. Сирийцы также обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой оказать содействие в организации работы конституционной комиссии, мандат которой будет определен в рамках женевского процесса.

Гуманитарная помощь

Организация Объединенных Наций готова принимать активное участие в оказании гуманитарной помощи жителям Восточной Гуты. "Приоритетным вопросом в ходе наших переговоров сегодня был вопрос повышения доступа к гуманитарной помощи. ООН полностью готова участвовать в этом процессе", - сказал де Мистура.

ООН также готова отправить миссию в Ракку. "Мы обсудили возможность отправки специальной межведомственной оценочной миссии под эгидой ООН из Дамаска в Ракку с тем, чтобы понять нужды, запросы, какие виды гуманитарной помощи требуется оказать", - сказал де Мистура после встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу.

По его словам, такие же поездки необходимы и в другие места - Африн, Рукбан, Хомс и Восточную Гуту.

"Сначала миссии необходимо оценить происходящее, а затем последуют наши предложения по помощи", - заключил де Мистура.

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Темы
Кризис в Сирии Переговоры по Сирии в Женеве Конгресс сирийского национального диалога в Сочи
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Де Мистура, Стаффан Лавров, Сергей Викторович
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