Трамп и Мэттис обсуждали строительство стены на границе с Мексикой за счет Пентагона

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и министр обороны Джеймс Мэттис обсуждали вопрос строительства стены на границе с Мексикой за счет Пентагона. Это в четверг на регулярном брифинге для журналистов подтвердила официальный представитель ведомства Дана Уайт.

"Они говорили об этом потенциальном предложении, - сказала она. - Они говорили об этом, но других деталей у меня нет". Уайт подчеркнула при этом, что защита граждан США - это важнейшая задача для Мэттиса.

Во вторник телекомпания CNN сообщила о том, что средства на возведение барьера могут быть позаимствованы из военных ассигнований. На 2018 год Конгресс США ранее выделил лишь $1,6 млрд на усиление безопасности на южной границе Соединенных Штатов вместо запрошенных ранее Трампом $25 млрд. Эти деньги могут быть израсходованы на ремонт существующих заграждений и их продление.

Стена на границе с Мексикой - одно из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Он неоднократно утверждал, что за этот барьер в конечном итоге заплатит сам южный сосед США, однако власти Мексики высказываются категорически против участия в этом проекте. В январе Трамп запросил у Конгресса $18 млрд на начальный этап сооружения стены, который должен завершиться через 10 лет. Планировалось, что эти деньги пойдут, в частности, на возведение 508,6 км дополнительных ограждений, а также укрепление 655 км уже существующих.